對等反制 中國限美外交官行動

要求正式訪問前5工作天書面通知

觀察者網昨日報道，針對美國務院日前對中國駐美外交領事人員設限的做法，中方將從即日起實施對等反制措施，要求美駐華使館外交人員和美駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構，須提前5個工作日書面通知中國外交部。中方現行其他相關規定對美方依然有效。 澎湃新聞網表示，從權威外交渠道證實了相關消息。

早前對華外交官作類似限制

今年10月，美方要求中國駐美外交人員在與地方官員會見前，必須提前通知美國務院。當時美國務院有高級官員表示，此舉是對中國政府對美國駐華外交官規定的回應。這名官員稱，美國外交官通常需要獲得北京中方官員的許可，才能前往各省參加官方會議或訪問機構。

新限制措施的目的是讓中國放寬對美國外交官行動的限制，並稱美國曾就這些規定向中國政府申訴過，但毫無效果。當時《紐約時報》報道指，「這種對等政策必將加劇美中之間日益緊張的關係」。

當時中國外交部曾作出回應，敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為中國駐美外交人員開展相關活動提供支持和便利，而不是人為設置障礙。中國駐美大使館亦表示，美國國務院對中國外交官的最新限制措施違反了《維也納公約》，稱「到目前為止，中方對美國駐華使節和領事官員沒有類似的要求」。