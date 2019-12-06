華為訴美聯邦通訊委會禁令違憲 斥未提供證據 不給反駁機會

FCC於11月22日投票認定，華為和中興對美國國家安全構成威脅，禁止美國電信運營商使用支援農村地區網絡的通用服務基金（USF）從這兩家公司購買設備。華為隨後回應稱決定涉嫌違法，敦促FCC重新考慮決定，維護美國農村地區消費者利益。

華外交部：望他國不落入「安全陷阱」

針對FCC舉動，外交部新聞發言人華春瑩昨表示，美方動輒將安全掛在嘴邊，「我很想問一問，安全的標準到底是什麼？」華春瑩稱希望並相信有關國家會從自身長遠利益出發，堅持獨立判斷、公平、公正、非歧視原則，拿出足夠智慧不掉入美方所謂「安全陷阱」。

華為昨向美國聯邦第五巡回上訴法院正式提訴，認為FCC直接認定華為構成國家安全威脅，沒有給予華為就相關指控反駁的機會，違反了正當程序原則。另外，FCC亦未提供任何證據或合理的理由來證明其指控，違反了美國憲法、《行政訴訟法》等美國法律。

華為：美農村合作因認可質量安全

華為首席法務官宋柳平在會上表示，「僅僅因為華為是一家中國公司就禁止我們，不能解決任何網絡安全問題。」華為「別無選擇，只能訴諸法律。」

宋柳平稱，自2018年3月FCC首次提出這項提議來，華為和美國農村地區運營商均提交多輪事實依據和反對意見，此外華為還提交過21輪詳細意見，寫過總計128頁信件，闡述該決定對偏遠地區用戶和企業的傷害，但所有事實依據和意見都遭到FCC無視。

宋柳平舉例指，美國農村地區的運營商，如蒙大拿和肯塔基的小鎮、懷俄明的農場等地區的運營商，之所以選擇與華為合作，是因為他們認可華為設備的質量和安全性。「FCC不應該禁止華為和運營商合作為美國農村地區提供聯接服務。」

代理該案的華為首席律師奈格（Glen Nager）表示，FCC未按照相關標準就通過了這條僅針對華為等中國公司的決定，且FCC自身也承認是針對中國公司。奈格又稱，FCC沒有權力作出國家安全認定，亦無權基於該判斷限制USF基金的使用。

美法學教授：起訴增華為抗議分量

據美國政治新聞網站「Politico」報道，FCC昨尚未就華為發起的法律挑戰發表評論。FCC主席帕伊（Ajit Pai）將於當地時間周四（5日）在眾議院能源與商業委員會面前作證。根據已公開的帕伊證詞稿，FCC上述決定獲為數不少兩黨議員及FCC成員支持。

《紐約時報》引述美國霍夫斯特拉大學法學教授朱利安·庫（Julian Ku）表示，對華為而言，對FCC提出法律挑戰增加了其對美國政府表示抗議的分量，他們想表明，華為是一家正經的公司，不是非法的。

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