浙江污水罐坍塌 9死4重傷

新華社報道，海寧市政府昨舉行新聞發布會表示，上述位於海寧許村鎮蕩灣工業園區的龍洲印染有限責任公司污水罐坍塌事故，已造成9人死亡，另有4名重傷員在醫院救治。該廠主要負責人和相關責任人已被公安機關扣查。官方經排查並確認，已找到全部失聯人員，現場仍在清理中。

市政府相關負責人稱，當局在事故發生後連夜展開搜救，共調動公安、應急管理、消防、武警等部門和屬地許村鎮以及民間救援力量等各類救援人員500餘名、調配車輛30餘輛，以及吊裝挖掘機、無人機、生命探測儀等設備投入現場挖掘處置。此外，市衛生健康局啟動醫療急救應急預案，開通綠色通道，組織調集包括省人民醫院等近百名醫務人員參加救治。

據內媒《每日經濟新聞》報道，事故現場位於一幢5層鋼筋混凝土廠房，坍塌的污水罐直徑約3米，高度約為15米。事故的具體原因還需要進一步調查。報道援引一名資深印染企業人士表示，污水罐在印染生產過程中出現事故的風險很小，未知是建築物老化還是其他原因。