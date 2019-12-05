官推清潔煤 至少6人中毒亡 河北多地出事 廠商稱使用不當

指通風不足 一氧化碳中毒人數增

據央廣電總台中國之聲報道，唐山市玉田縣林頭屯鄉後戶部莊村村民黃先生說，今年10月，父母購買了當地政府推廣的清潔煤。前段時間降溫，父母燃煤取暖，因沒有做好通風措施，釀成慘禍。據唐山工人醫院醫護人員表示，往年的冬季也會有為數不多的村民因為一氧化碳中毒住院治療，但是今年的人數格外多。

曾逐家檢查 村民：燒散煤沒事

「農村都是這樣燒煤取暖，但是之前燒散煤沒有出現過這樣的情况。」據村民稱，今年冬季開始，村委會通知村民，出於環保考慮，不再允許村民使用散煤取暖，而是統一使用當地政府推廣的清潔煤取暖。政府和警察還到村裏檢查家中所存的散煤，稱「有散煤也不讓燒，要強制性拉走，換成政府推廣的清潔煤。」涉事村鎮官員則稱，配發的清潔煤是根據上級領導的口頭指示」，購買指定廠家的清潔煤。

媒體調查顯示，造成大量村民出現中毒的清潔煤來源不一，價格也不相同。其中名為唐山白馬山型媒的供應企業，已於11月初被註銷，而另一家唐山博瑞型煤則在今年9月始成立，職員稱事件是使用不當造成，與企業無關。

內地《光明日報》就對發布評論文章批生產商「別用操作不當敷衍」，並指當局有責任進行全面排查。北京化工大學教授劉廣青表示，一氧化碳中毒可能是煤炭燃燒不充分造成的，與清潔煤本身並沒有直接關係，而是與火爐品質和使用習慣有關。承德市有政府官員亦表示，北方農村過往使用的燃煤是反燒爐，爐內煙塵通過爐下方煙道經煙囪排出。但清潔煤要使用正燒爐，即燃燒產生的廢氣需從爐子上方的煙囪排出。而由於一氧化碳密度略小於空氣，當爐體和煙囪不夠密，但室內空間卻密閉時，容易造成煤氣中毒。

唐山玉田縣委宣傳部表示，一周前當地已錄製音頻，經村廣播通知關於清潔煤的使用方法，每天播放數次。玉田縣農業農村局辦公室張姓主任表示，4日上午已召集各鄉鎮開會，要求村幹部逐家向村民宣傳正確使用方法。