彭博：中美首階段協議接近達成撤關稅

王毅：互相尊重還有希望

消息人士稱，美國總統特朗普周二（3日）聲稱他可等到明年總統大選後再達成協議，不代表貿談中止；美方談判團隊仍然希望在12月15日美國提高新一批關稅之前達成首階段協議。目前談判中的突出問題包括如何確保中國購買美國農產品，以及應撤銷哪些對華加徵的關稅。另一名熟悉中國問題的人士指出，美國針對香港和新疆的立法「不太可能」影響談判。不過根據中國社科院學者盧翔，「如果美國12月15日上調關稅，那絕對是再度升級，中國將會報復。」

正訪問韓國的國務委員兼外長王毅，昨被鳳凰衛視問到今年中美可否完成貿易談判時表示：「這要看情况，中方的態度很清楚，只要是本着相互尊重精神，以及平等協商，還是有希望的。」

另外，美國紐約布魯克林地方法院3日應美國聯邦檢察官的要求，下令取消華為律師科爾（James Cole）為其一宗銀行欺詐和違反制裁的案件辯護的資格。檢方理由是科爾曾在美國司法部任職，恐有「利益衝突」，「很有可能」利用當時職權獲得的「機密事實性信息」，幫助推進為華為辯護的策略。科爾2011至2015年間擔任司法部副部長，是司法部的二把手，目前為華盛頓盛德律師事務所（Sidley Austin）合伙人。

觀察者網昨引述華為聲明稱，華為對於法庭的裁決結果感到失望，保留上訴權利。

明報記者

（中美角力 ）