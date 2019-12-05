美眾院過維吾爾法案 北京：代價會來 新疆書記被點名制裁 8機構聲明斥干涉內政

法案促特朗普定制裁名單

涉疆法案以407票支持，1票反對獲得通過。美國之音報道，投下唯一反對票的是來自肯塔基州的共和黨眾議員馬希(Thomas Massie）。該法案由包括共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）等在今年1月提出，其中參院版本在9月獲通過。今次的眾院版本，被認為是參院版本的加強版，要求特朗普政府提供制裁被指控踐踏新疆人權的中國官員名單，特別點名新疆黨委書記陳全國；又要求取消「再教育營」及實施監控設備禁售令等（見表）。

兩院需通過相同版本 再送特朗普

英國廣播公司（BBC）報道，眾院版本通過後，將被送至參議院，待兩院通過內容完全相同的法案才可提交至美國總統。特朗普收到法案後，需在10天內決定簽署或否決。中央社引述世界維吾爾代表大會昨日聲明指，法案有助外界廣泛認清中國迫害維族人的現况，期待美國總統特朗普能簽署生效。

針對美國的涉疆法案，中國5個中央部門及新疆3個機構發出嚴厲譴責。新華社報道，全國人大外事委員會表示，新疆教培中心的設立和實施，有效遏制恐怖活動多發、頻發勢頭，最大限度地保障各族人民的生命權、健康權、發展權。全國政協外事委員會、外交部、國家反恐辦、國家民委和新疆人大、新疆自治區政府及新疆政協也表示，美國以國內法的形式，對新疆的人權狀況和依法採取的反恐、去極端化措施指手畫腳、肆意污衊，表示堅決反對和強烈譴責。

外交部：涉反恐反分裂 非人權宗教

外交部發言人華春瑩昨表示，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。奉勸美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政。中方將根據形勢發展作進一步反應，「該付出的代價終究會來的。」

香港人權法案在上月27日獲特朗普簽署後，中國多個部門發聲，外交部副部長樂玉成亦召見美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Edward Branstad）抗議。昨日，外交部副部長秦剛則召見美國駐華使館代理副團長柯有為（William Klein），提出嚴正交涉和強烈抗議。秦剛強調中方捍衛國家主權、安全、發展利益決心堅定不移。

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