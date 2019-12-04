2內地人支持反修例被捕

微信轉發示威相 行政拘留10日

維權網報道，本月2日，山西太原一間製藥廠的退休工人劉淑芳被當地警方處行政拘留10日。對於為何被拘留，劉淑芳向友人解釋，是因為在微信轉發了一張涉及香港反修例示威圖片。在送入看守所拘留前，當局還安排醫院給劉進行了入所健康檢查。

而雲南昆明的維權人士徐昆，則因在Twitter發文支持香港反修例運動，9月1日曾被當局以涉嫌「尋釁滋事罪」刑事拘留。日前律師會見了徐昆，並確認他被當局以「尋釁滋事罪」批捕，案件已轉送檢方。

徐昆現年58歲，昆明市盤龍區人，是內地較為活躍的維權人士。今年8月以來，徐因在Twitter多次轉發香港反修例運動的信息，而遭到當地警方拘留。8月17日，盤龍區警方將其帶走傳喚，並以「使用手機在自己的推特賬號上多次轉發散布擾亂社會秩序的不當內容和言論」為由處行政拘留15日；8月30日，在其拘留期限屆滿之際，徐又被昆明市盤龍區警方繼續拘押，至9月1日被以涉嫌「尋釁滋事罪」拘留。