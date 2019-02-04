中國將建300海上牧場 分布東海南海網箱養魚

澎湃新聞報道，近日在上海舉行的中國國際海事會展披露，據測算，中國可供養殖的深遠海養殖面積約16萬平方公里，預期建設約300個，其中養殖工船牧場約100個，分別安置在黃海25個、東海35個、南海40個；另外設置大型深水網箱牧場約200個，分別在渤海5個、黃海45個、東海70個、南海80個。

200深水網箱牧場 南海最多

據悉，中國自主研製的「深藍1號」網箱在2018年開始試驗，今年7月經過改裝後已正式投入運營。「深藍1號」網箱可利用裝載的5萬立方米海水養殖海產。

位於上海的中國船舶及海洋工程設計研究院正牽頭策劃「海上移動牧場」工程方案，與國家相關部委就深遠海養殖裝備科研課題立項進行論證，並針對深遠海養殖加工船開展相關科研項目。

一站式項目 由養飼到運輸銷售

中國船舶及海洋工程設計研究院高級工程師童波透露，由該院設計的國內首條南極磷蝦捕撈加工船「深藍號」今年年底即將交付。據童波說，所謂「海上移動牧場」，指的是包括種魚培養、產卵及受精、溫度培育、幼魚餵養、成魚養殖、收穫加工及運輸、陸上加工與銷售在內的深遠海養殖產業鏈，由一座管控中心、兩種核心裝備、一組配套船隊（捕撈漁船、養殖工船、活魚運輸船、飼料運輸船、冷藏運輸船、補給船、疫病處理船、廢料收集船等）組成，單個牧場所需海域面積3至10平方公里，每5個牧場構成一個大型移動牧場群（可共享配套船舶），群內各牧場之間距離10-15公里。

三文魚可年產達6000噸

童波說，海洋移動牧場可年產2萬噸的高品質海產，相當於6000至1萬個魚塘的產量。大型深水網箱牧場則可養殖高附加值魚種，比如養大西洋鮭就優勢明顯，預計每個牧場年產三文魚可達6000噸以上。而養殖工船適用於50米以深的水深範圍，採取封閉式工廠化養殖，內外水體有一定隔絕，可以人工控制水溫、水質，在養殖工船上可以加工並儲存。