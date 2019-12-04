內媒：2040年中國海軍噸位超美

【明報專訊】內地傳媒預計，已表明將放棄「355艦海軍計劃」的美國海軍，2040年艦艇數量將減至250艘以下，總噸位會被解放軍超越。民用方面，中國亦發展迅速，剛剛由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團重組合併的中國船舶集團，前日在上海舉辦的中國國際海事會展上，與合作伙伴簽署近300億元人民幣的船海項目。
新浪軍事公眾號「利刃號」的評論文章稱，美國海軍已將艦艇總量的預期數字暫時下降到310艘。目前美國海軍艦艇噸位僅比中國海軍多出100萬噸，而美艦面臨汰舊換新潮，包括急需替換的戰略核潛艇、艦齡將踏入35年大關的導彈巡洋艦等，如果新艦艇的造艦預算得不到提升，預計到2040年美國海軍的艦艇數量將減至250艘以下，換言之，美國海軍的艦艇數量和實力將難以避免地萎縮，屆時中美海軍之間的差距將完全逆轉。
俄羅斯《觀點報》今年7月曾稱，美國海軍艦艇總排水量為352.6萬噸居首，中國90.5萬噸居次。不過《每日頭條》稱中國海軍噸位至少應該達到195萬噸。
中國船舶簽300億船海項目
另據澎湃新聞網報道，中國船舶集團董事、總經理楊金成透露，該集團前日與合作伙伴簽署了近300億元人民幣的船海項目。同日在記者會上，中國船舶集團董事長雷凡培表示，當前新船成交持續低迷，造船市場面臨前所未有的嚴峻挑戰，集團未來將更加注重向中、高端轉型。