內媒：2040年中國海軍噸位超美

新浪軍事公眾號「利刃號」的評論文章稱，美國海軍已將艦艇總量的預期數字暫時下降到310艘。目前美國海軍艦艇噸位僅比中國海軍多出100萬噸，而美艦面臨汰舊換新潮，包括急需替換的戰略核潛艇、艦齡將踏入35年大關的導彈巡洋艦等，如果新艦艇的造艦預算得不到提升，預計到2040年美國海軍的艦艇數量將減至250艘以下，換言之，美國海軍的艦艇數量和實力將難以避免地萎縮，屆時中美海軍之間的差距將完全逆轉。

俄羅斯《觀點報》今年7月曾稱，美國海軍艦艇總排水量為352.6萬噸居首，中國90.5萬噸居次。不過《每日頭條》稱中國海軍噸位至少應該達到195萬噸。

中國船舶簽300億船海項目

另據澎湃新聞網報道，中國船舶集團董事、總經理楊金成透露，該集團前日與合作伙伴簽署了近300億元人民幣的船海項目。同日在記者會上，中國船舶集團董事長雷凡培表示，當前新船成交持續低迷，造船市場面臨前所未有的嚴峻挑戰，集團未來將更加注重向中、高端轉型。