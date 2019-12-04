中美簽協議 特朗普：或等明年選後 反制維族法案 環時稱美企「不可靠清單」將出爐

繼特朗普簽署《香港人權與民主法案》引發內地公布包括禁止美軍艦訪港等一系列反制措施後，《環球時報》引消息人士表示，內地很快將發布一份包含美國實體企業的「不可靠實體清單」，以回應美國眾議院即將通過的一項新疆人權法案。推文稱，該法案將損害中國企業的利益，促使內地加快推動清單出爐。與此同時，胡錫進也在Twitter發貼說，由於美國國會計劃通過涉新疆的法案，「中國正在考慮對在新疆問題上有醜陋表現的美國官員和國會議員實施簽證限制；有可能禁止所有的美國外交護照持有者進入新疆」。

胡錫進：或禁持美外交護照者入疆

美國的《維吾爾人權政策法案》由共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）與民主黨參議員梅南德茲 （Bob Menendez）共同發起，要求加強關注新疆人權受侵害狀况，以及制裁侵權的中國官員。法案今年9月已在美國參議院通過。

中國商務部今年5月底首提將建立「不可靠實體清單」，以反擊美國對華為的禁令。不過連月來卻無下文。10月，路透社曾稱中國的「不可靠實體清單」已經基本完成，目前需要完成內部程序，至於是否會發布清單，將取決於中美貿易談判的進展，可能留待中美經貿局勢最緊張的時候，作正式發布。

特朗普：中美貿協無死線

《環時》的說法，似乎新疆等問題正影響到中美的貿易談判。美國商業媒體CNBC報道，3日，特朗普前往英國倫敦出席北約峰會期間表示，與中國簽署貿易協議的沒有「死線」（deadline），「從某種角度說，我喜歡等到大選以後的想法」。他又表示與中國達成協議與否只取決於他本人是否想達成協議，「我們現在與中國的關係非常好，我們還可以做得更好，不費吹灰之力（with the flick of a pen）」。早前，他曾說簽署《香港人權與民主法案》對貿易談判沒好處，而中方希望達成協議。

羅斯：續加稅無阻美國人過聖誔

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）2日接受霍士新聞採訪表示，如果中美不能達成貿易協議，美國將繼續提高中國商品關稅。美國早前暫緩對一批價值1560億美元的中國商品加稅，期限延遲至本月15日。羅斯說，即使繼續加稅也不會影響美國消費者過聖誕節，因為零售商已經備貨。白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）卻認為，中美仍有可能在年底之前達成協議。

明報記者

（中美角力）

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