港澳台居民 明年起可參加內地社保

《北京日報》報道，暫行辦法規定，在內地註冊登記的企業、社會組織和有僱工的個體經濟組織，聘請港澳台居民，應當依法參加職工基本養老保險、職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險，由用人機構和本人按規定繳納社會保險費。

在內地從事個體工商經營的港澳台居民，可參加職工基本養老保險和職工基本醫療保險；在內地居住且辦理居住證的未就業港澳台居民，可在居住地按照規定參加城鄉居民基本養老保險和醫療保險；在內地就讀的港澳台大學生，與內地大學生執行同等醫療保障政策。

在暫行辦法中，關於經辦程序、發放社保卡、社保待遇的享受、財政補助、社保的跨省轉移等方面，港澳台居民都與內地居民相同待遇。

此外，暫行辦法也充分考慮到港澳台居民的實際情况和訴求，明確「已在香港、澳門、台灣參加當地社會保險，並繼續保留社會保險關係的港澳台居民，可持相關授權機構出具的證明，不在內地參加基本養老保險和失業保險」。