年度十大流行語出爐 區塊鏈996上榜

十大流行語由被稱為中國境內漢語文化品質捍衛者的《咬文嚼字》編輯部每年評選，2019年中國十大流行語包括「文明互鑑」、「區塊鏈」、「硬核」、「融梗」、「××千萬條，××第一條」、「檸檬精」、「996」、「我太難/南了」、「我不要你覺得，我要我覺得」及「霸凌主義」。

《咬文嚼字》編輯部評選

澎湃新聞網報道，《咬文嚼字》主編黃安靖表示，除了「政經類」，全社會流行的「全民流行語」極為少見，流行語的「區塊化」態勢十分明顯，不同的年齡層次，不同的社會階層，不同的社會群體，有不同的流行語。

其中，「文明互鑑」因中國官方經常使用已成為全球「熱詞」。「區塊鏈」則是一個信息技術領域的術語。今年10月24日，在中央政治局第18次集體學習時，國家主席習近平總強調，「把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口」。作為中共最高領導人很少對特定技術發表談話，此現象突然表明區塊鏈在中共中央重視程度超乎外界想像，引發相關類股大漲，以及各國內外媒體的議論。

習罕有談特定技術 曾提區塊鏈

「硬核」則是譯自英語hardcore。今年以來，其含義進一步引伸，內地民眾常用「硬核」形容「很厲害」、「很彪悍」，如「硬核規定」、「硬核媽媽」及「硬核玩家」等。今年年初，電影《流浪地球》的熱映引發了一場對「硬核科幻」的討論。「996」是中國的一種工作制度，意即返工朝9晚9，每周6天。這種工作制度常出現在網路等高科技公司。阿里巴巴創始人馬云曾稱「 996」是修來的福報，引發社會強烈反彈。

四詞同膺十大網絡用語

十大網絡用語則是基於國家語言資源監測語料庫（網絡媒體部分），採用以智能信息處理技術為主、以人工後期微調為輔的方式提取獲得。據新華社報道，2019年度十大網絡用語分別是「不忘初心」、「道路千萬條，安全第一條」、「檸檬精」、「好嗨喲」、「是個狼人」、「雨女無瓜」、「硬核」、「996」、「14億護旗手」和「斷捨離」。其中，「道路千萬條，安全第一條」與硬核、檸檬精、996等4個詞組同時亦入選十大流行語。