中俄天然氣管啟用 習普視像見證

習：共贏典範 兩國合作新起點

中俄東線天然氣管道起自俄羅斯東西伯利亞，由布拉戈維申斯克進入中國黑龍江省黑河。俄羅斯境內管道全長約3000公里，中國境內段新建管道3371公里，利用已建管道1740公里。

新華社報道，習近平昨日通過視像和正在索契的普京互致問候。習近平對管道投產通氣表示熱烈祝賀，向兩國廣大建設者致以衷心感謝。習近平指出，東線天然氣管道是中俄能源合作的標誌性項目，也是雙方深度融通、合作共贏的典範。投產通氣既是重要階段性成果，更是新的合作起點。

普京表示，在俄中兩國隆重慶祝建交70周年之際，俄中東線天然氣管道投產通氣具有重大歷史意義，將使兩國戰略協作達到新的高度。未來30年裏俄方將向中方供應1萬億立方米天然氣，這將有助於落實兩國達成的在2024年將俄中雙邊貿易額提升至2000億美元的共識。

普京下令供氣 習近平下令接氣

中俄代表分別在黑河、阿塔曼斯卡亞和恰揚金3個管道沿線站發言，向兩國元首匯報：俄方已準備好向中方供氣、中方已準備好接氣。普京下達指令「供氣！」，習近平下達指令「接氣！」中俄天然氣管正式通氣。