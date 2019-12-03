官媒：美撤關稅屬貿協底線

棄稅如「投降」 美一直拒撤

《環球時報》前日在Twitter上引述北京消息人士表示，中國堅持要達成第一階段貿易協議，美國必須撤銷關稅。了解貿易談判內情的匿名人士稱，美國官員一直抗拒取消關稅，因為關稅是美方在貿易戰中的唯一武器，放棄了關稅就等同「投降」。路透社稱，目前美國貿易代表辦公室和美國財政部的官員尚未就此做出回應。

另據美國Axios新聞網站報道，與美國談判團隊關係密切的人士透露，由於總統特朗普簽署了《香港人權與民主法案》和禁止向香港特別行政區出口某些防暴裝備的法案，導致與中國的貿易談判陷入停滯。

報道引述消息人士稱，談判現在「已經由於涉港法律的簽署而陷入停滯」。多名與中國談判團隊關係密切的人士同時指出，在達成第一階段協議的努力中「有數個比較大的障礙」。

美簽港人權法 貿談陷停滯

美國預計在本月15日對大約1560億美元（約12,170億港元）的中國商品加徵15％的關稅。此前，外界普遍猜測，第一階中美貿易協議最快可能今年底達成，預料特朗普將暫緩實施原定於本月15日對中國輸美產品加徵關稅。

中國外交部曾警告，特朗普簽署的涉港法案嚴重干涉中國內政，並表示中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔。

（中美角力）