員工離職遭控敲詐 華為：有權舉報違法

「無罪」員工遭拘251天

胡錫進批管理缺陷

綜合內地媒體報道，42歲的李洪元於2005年10月入職華為任工程師，去年1月在逆變器銷售管理部上被勸退離職。經與華為商談，雙方同意給李補發約33萬元（人民幣，下同）離職補償。不過12月16日，華為部門主管報案稱李涉敲詐勒索，深圳公安介入將李刑拘。

深圳龍崗區檢察院最終據「犯罪事實不清、證據不足」對予起訴。李於8月23日被釋放，總共被拘押251天。檢察院決定對李給予約10萬元國家賠償。檢察院也向華為等公司發函為其恢復名譽。但事件仍引起輿論關注，《環球時報》總編輯胡錫進評論稱，此事暴露華為內部管理存在缺陷。另有評論批評華為殘酷對待員工，影響其合作伙伴和消費者的信任。

華為官方昨晚回應稱，「華為有權利，也有義務，並基於事實對於涉嫌違法的行為向司法機關舉報。如果李洪元認為他的權益受到損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。」