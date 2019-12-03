被拘一年 孟晚舟：苦難把歲月拉長 任正非：應自豪成「貿戰籌碼」 外交部促放人

孟晚舟去年12月1日在溫哥華轉機時遭到加拿大警方逮捕，被指涉嫌違反美國對伊朗制裁令，後獲保釋及軟禁在溫哥華住所，等待翌年1月出席引渡美國的聆訊。據《環球時報》報道，孟晚舟昨天在華為內部論壇「心聲社區」發表一封親筆信，表達回望這一年時的心路歷程，以及對支持者的感謝。

華為論壇發信 感謝同事客戶信任

孟晚舟在信中寫道，在過去一年「經歷了恐懼和痛苦，失望和無奈，煎熬和掙扎」，也「學會了堅強承受，從容面對，不畏未知」。她回顧從前在深圳華為忙碌的歲月，感嘆總覺得那時時間不夠用，而「忙碌把時光縮短，苦難把歲月拉長」。現在時間總是過得很慢，慢得她有空去讀完一本書、跟同事討論一件小事、細細完成一幅油畫。

她又感謝在這一年裏國內支持者們的支持，提及包括華為同事們在心聲社區上的留言、華為客戶和供應商的信任和支持、網民在華為相關新聞下的跟帖、甚至外賣小哥在外賣單上的「華為加油」留言，表示「你們的溫暖和鼓勵一直在我心間」。此外，加拿大民眾的善良也令她難忘。她在親筆信結尾感嘆，「親愛的你們，這些溫暖都是照亮我前行的燈塔！」

任正非則在接受有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）專訪時說，孟晚舟「該為身陷這種狀况感到自豪。在兩國相爭之際，她成了談判籌碼。」

中美貿易戰下，華為成為博弈焦點之一，在全球範圍內受到美國封堵。任正非說，除了華為，受苦受難的還有孟晚舟，她也將因此變得更加強大。「這些艱苦磨難對孟晚舟成長來說是好事。在貿易戰的背景下，她就像一隻小螞蟻，在兩國角力的夾縫中求生。」

外交部：美加濫用引渡 侵公民權益

外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上回應孟晚舟事件一周年時，再次敦促加拿大及早釋放孟晚舟，確保她早日平安回到中國。她重申，美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，是一起嚴重的政治事件。

華春瑩又表示，她注意到孟晚舟的親筆信，「看了以後非常感動」。她又表示衷心祝願孟晚舟早日平安回家，希望大家能「用更多的正義和溫暖來照亮孟晚舟女士前行回家的燈塔」。

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