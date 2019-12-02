回鄉任教22載 首受助者傳薪火

13歲函政協主席求助 扭貧童命運

張勝利生長在河北省淶源縣東團堡鄉的一個自然村，四周是海拔近2000米的山峰，幾乎與世隔絕。村民過去只能靠在山坡的小片土地種薯仔、莜麥和放牧為生。新華社引述張勝利說，他小時候家境貧困，1989年4月，父親病逝，母親改嫁，年僅13歲的他也面臨失學，無奈之下，他給時任縣政協主席車志忠寫信求助。結果這封信改變了他，也改變了無數貧困兒童的命運。

車志忠隨後向共青團中央寫信，請求關注貧困兒童讀書問題。信被轉到中國青少年發展基金會，1989年10月，希望工程項目成立。張勝利幸運地成為該項目受助第一人，他從小學讀到初中，後又被上海市第一師範學校錄取，並在1997年畢業。

貧戶不願子女上學 逐家游說

「當時我可以留在上海等大城市，也能去經濟發達的地方，但最後還是聽從自己內心的呼喚，回到家鄉，當一名鄉村教師。」張勝利說。在他任教的桃木疙瘩小學，一度只有兩名學生。很多人因為家窮，不願意讓子女上學。他唯有逐家逐戶游說，用親身經歷告訴村民，知識能改變命運。

22年來，張勝利教過很多學生。他的一些學生大學畢業後，也走上邊遠山區鄉村小學的講台，繼續在大山裏傳授知識。此外，張勝利還牽線搭橋，聯絡愛心人士資助了數百名單親家庭學生和孤兒。如今，張勝利是東團堡鄉中心小學副校長。

（中國故事）