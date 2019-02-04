希望小學增至兩萬 多校淪豬場 工程30周年累計收152億 稱助600萬學生

10月18日，西藏拉薩大眼睛希望小學來了一個特殊的客人，她是當年被稱為「大眼睛女孩」的蘇明娟。蘇明娟既是希望工程最著名的受助學生，現在也是希望工程的捐助者，「大眼睛希望小學」這名字也是來自她1991年被拍下的一張照片。當時《中國青年報》記者解海龍在安徽農村遇見年僅8歲的蘇明娟，當時瘦小的蘇明娟每天需走12公里山路往返學校，這給解海龍留下深刻印象，並拍下了她的照片，她那充滿求學渴望的「大眼睛」，此後就成為希望工程的「名片」，用於各項宣傳。

2009年，「大眼睛女孩」的照片拍賣，最終以30.8萬元（人民幣，下同）成交，解海龍和蘇明娟將這筆錢捐給希望工程，並在西藏援建這所大眼睛希望小學。如今蘇明娟設立了「蘇明娟助學基金」。在希望工程踏入30年之際，蘇明娟再來到這所以她「特徵」命名的小學，捐出3萬元，用於資助學校的特困特優生。

1989年10月30日，共青團中央、中國青少年發展基金會發起以改善貧困地區基礎教育設施、救助貧困地區失學少年重返校園為使命的社會公益事業「希望工程」。翌年第一所希望小學在安徽省金寨縣落成。該校由時任共青團中央書記處書記李克強親自考察選址，由中國青基會捐款4萬元，省、縣、鎮配套資金援建而成。據澎湃新聞報道，建校以來，金寨縣希望小學培養出全國希望工程的第一個博士生、全國希望工程第一個少年大學生，昔日破舊農村小學，現已變成一所現代化示範小學。

有校斥資30萬 翌年併校變豬場

希望小學在社會捐助下以每年760多所速度遞增。不過期間出現挪用資金或學校淪為養豬場的問題。在胡潤教育富豪榜排名第三的新東方教育集團主席俞敏洪，在2017年一段影片表示，最初他出資約二三十萬元援建希望小學，但第二年就用來養豬，因學校太小，併校後就沒學生了。

學者：荒蕪因無前瞻性科學規劃

《楚天都市報》2008年11月曾報道，湖北宜昌長陽土家族自治縣1990年代中後期建成76所希望小學，後只有18所在運作，其餘不是賣給農民種莊稼、養豬養雞，就是被村委會佔用或一片荒蕪。華中師大教授范先佐認為，缺乏前瞻性和科學規劃是主因，特別是「一刀切」大量撤併農村小學，令部分農村學生難入學。不過，據央視報道，截至2019年9月，全國希望工程已累計接受捐款152.29億元，已資助貧困學生599.42萬名，援建希望小學20,195所，各地希望工程仍陸續展開。

（中國故事）