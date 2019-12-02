5G標準必要專利 華為3325件申請全球居首

授權批准量 三星居首華為第四

韓聯社報道，按國家和地區來看，中國企業申請的5G標準必要專利數量以佔比32%排名全球第一。韓國企業排名第二，佔比26%。日本企業以9%排名第三。單從授權批准量來看，三星以1746件排名第一，諾基亞第二，LG和華為分列三四位。

騰訊網科技財經頻道企鵝號「硅谷分析獅」稱，知識產權作品的審核是相當漫長的過程，華為目前獲得通過的並不足一半。涉及5G的專利有很多，SEP是標準、必要專利，此類高價值5G專利才是關鍵，是衡量一個國家，以及企業在5G專利中的實力的關鍵。截至今年9月，目前全球5G SEP必要專利中，華為以高達3325件申請量佔據首位，三星2846件居第二、LG 2463件排第三，隨後分別是諾基亞、阿爾卡特朗訊、中興、愛立信、高通和英特爾。

除了標準專利，華為作為全球第一大通訊設備企業，在5G基站的出貨方面也傲視對手。公開數據顯示，華為已簽署超過60份5G合同，發貨40萬5G基站。華為明年預計生產150萬基站，相較今年翻番，未來兩年將售200萬台基站，包括完全沒有採用美國元器件的產品。