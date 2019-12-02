內蒙肅貪1日3高官落馬

中紀委監察委網站消息顯示，馬明今年62歲，遼寧遼中人，早期一直在吉林省工作，歷任吉林省財政廳副廳長、對外貿易經濟合作廳副廳長、商務廳廳長、遼源市委書記等職；2011年轉入政法領域，出任吉林省公安廳廳長，次年兼任吉林副省長，躋身副部級。2012年馬明交流至內蒙古任職，平調內蒙古政府副主席兼公安廳長、自治區黨委政法委副書記。

公安廳長涉違紀違法受查

馬明落馬，被認為是意料中的事情。馬明曾執掌內蒙古公安廳長達六年，其前任趙黎平曾於2017年因故意殺人罪、受賄罪、非法持有槍支、彈藥罪、非法儲存爆炸物罪被判處死刑。

《北京青年報》旗下的「政知圈」稱，趙黎平擔任內蒙公安廳長期間，政法委書記是邢雲。邢雲2018年10月被查。今年8月，邢雲受審。檢方指控，從1996年至2016年，邢雲利用多個職位斂財高達4.49億餘元人民幣。

邢雲案牽連甚廣，導致內蒙古政法系自2018年10月份起被查，前後數十官員或被查、或自殺身亡，與之多有交集的多名官員也難逃追查。此前，內蒙古三名公安廳副廳長、三任包頭市政法委正副書記、五任包頭市公安局正副局長、兩任呼和浩特市副市長兼市公安局局長牽涉其中。原內蒙古公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、市公安局長李志斌在2018年11月1日邢雲等人落馬後不久，於公安局休息室內自縊身亡。