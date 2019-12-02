內蒙肅貪1日3高官落馬

【明報專訊】內蒙官場掀起肅貪風暴，中紀委監察委網站昨日發布消息稱，內蒙古自治區政協副主席馬明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。另外，內蒙古呼和浩特市委原書記雲光中，及呼和浩特市人大常委會原副主任、和林格爾縣委原書記王威亮都因嚴重違紀違法在同一日被宣布落馬受查。在馬明受查前，內蒙古已有多名政法系統高官落馬。
中紀委監察委網站消息顯示，馬明今年62歲，遼寧遼中人，早期一直在吉林省工作，歷任吉林省財政廳副廳長、對外貿易經濟合作廳副廳長、商務廳廳長、遼源市委書記等職；2011年轉入政法領域，出任吉林省公安廳廳長，次年兼任吉林副省長，躋身副部級。2012年馬明交流至內蒙古任職，平調內蒙古政府副主席兼公安廳長、自治區黨委政法委副書記。
公安廳長涉違紀違法受查
馬明落馬，被認為是意料中的事情。馬明曾執掌內蒙古公安廳長達六年，其前任趙黎平曾於2017年因故意殺人罪、受賄罪、非法持有槍支、彈藥罪、非法儲存爆炸物罪被判處死刑。
《北京青年報》旗下的「政知圈」稱，趙黎平擔任內蒙公安廳長期間，政法委書記是邢雲。邢雲2018年10月被查。今年8月，邢雲受審。檢方指控，從1996年至2016年，邢雲利用多個職位斂財高達4.49億餘元人民幣。
邢雲案牽連甚廣，導致內蒙古政法系自2018年10月份起被查，前後數十官員或被查、或自殺身亡，與之多有交集的多名官員也難逃追查。此前，內蒙古三名公安廳副廳長、三任包頭市政法委正副書記、五任包頭市公安局正副局長、兩任呼和浩特市副市長兼市公安局局長牽涉其中。原內蒙古公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、市公安局長李志斌在2018年11月1日邢雲等人落馬後不久，於公安局休息室內自縊身亡。