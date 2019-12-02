拆局：劉銳紹：高調演練防港人 免回歸慶典出差池

領導人前表訴求 官方視重大事故

劉銳紹分析，這次演練可結合兩個背景去看。一是如內地官方所說，主要為迎接澳門回歸20周年而進行。劉銳紹說，在此重要日子前夕舉行演練，官方要防範的不是澳門人，而是可能擔心有支持香港反修例運動人士趁機去澳門表達訴求。

而在有國家領導人出席的重要慶典上，類似表達訴求的行動若出現在領導人視線範圍內，都會被內地官方視為「重大事故」，因此必須做足預防工作。

他舉例指，這點從澳門早前已開始禁止「敏感人士」入境可見端倪，曾幫助被捕抗爭者的義務律師黃國桐剛於26日被澳門以「從事危害澳門公共秩序及公共安全活動」為由拒絕入境。

其次是內地尤其珠三角的地方性維權事件出現讓官方特別敏感的信號。上周茂名化州反建火葬場示威中，網傳有人喊出「向香港學習」、「時代革命 光復茂名」口號。劉銳紹說，這讓官方更緊張，認為更有必要杜漸防微。

邀港澳警參加 需三地配合

本次演練邀請了港澳警方高層參加，劉銳紹認為，這顯示需要三地公安配合，「保證領導人來到澳門不出任何差池」。