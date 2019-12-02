珠海反恐演習 勉警穩定政治環境 港副警務處長出席 官方：迎接澳門回歸20周年

逾千警集港珠澳橋實兵對抗

珠海公安官方29日公布，珠海市公安局當天在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行大練兵成果匯報暨反恐應急處突演練。除了珠海市委書記、市人大常委會主任郭永航、市委副書記、市長姚奕生等市領導出席活動，新上任的香港警務處副處長（行動） 蕭澤頤，澳門警察總局局長助理吳錦華也獲邀參加。

民警棍盾攻防 特警無人機反制

演練分為警力集結、技能展示、反恐處突和集體宣誓4部分，官方指有1000多名警力、80多輛警用車輛參加演練，全要素、全流程展示警務技能和進行實兵對抗演練。公告中稱，珠海公安戰訓行動隊模擬應對暴力對抗，演練了攔截隊形、加強隊形，以及支援、防禦、推進、抓捕技術動作。另外，108名基層一線警察使用伸縮警棍和圓盾，演練棍盾攻防術，「展現民警強有力的止暴制亂的單兵作戰能力」。還有特警演練了警用無人機與「黑飛」無人機的空中對抗反制戰術，體現「珠海公安應用高科技設施提升警務實戰效能的前瞻思維和過硬技能」。交警電單車滾動護衛隊則展示蛇形繞樁、對向穿插繞樁等駕駛技能。

郭永航對現場參與演練的公安強調，要旗幟鮮明講政治，深入學習貫徹習近平總書記關於加強新時代公安工作的重要論述，確保在任何時候、任何情况下都堅決聽黨話、跟黨走。他並勉勵公安民警忠誠履行職責使命，為推進粵港澳大灣區建設、迎接澳門回歸20周年創造平安穩定的政治社會環境。

創穩定社會 推大灣區建設

自今年6月本港反修例運動以來，廣東已多次舉行公安「大練兵」及反恐演練。早前在本月17日，廣州反恐怖工作領導小組展開「朱雀」反恐維穩處置演練，全市11支反恐專業隊、黃埔區反恐專業隊等近千人參與。8月6日，廣東公安在深圳舉行夏季大練兵「深圳亮劍」行動，有1.2萬陸海空警力參加，展開反恐處突、海空聯合巡邏、防暴等演練。

官方表示這些都是為建國70周年做好安保而舉行誓師大會，但由於在此敏感時間高調演練，引發各方關注。演習中特警模擬應急處置突發事件時，讓「示威」扮演者穿黑衫戴頭盔，影片旁白又將其稱為「暴徒」，被坊間認為演習針對香港反修例示威。

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