色誘殺人劫財 逃亡廈門開表店 背負7命女疑犯20年後落網

原為小學教師 伙男友流竄犯案

廈門警方日前通報，11月28日9時許，勞榮枝在廈門一家商場被捕。目前案件正在進一步調查中。勞榮枝被捕後，有廈門網友稱，曾在廈門湖里區東百蔡塘廣場一樓見過勞榮枝，她在一家表店賣手表。《澎湃新聞》報道，在這家品牌手表店工作的一名年輕男售貨員，否認有勞榮枝這名員工，稱從沒見過此人。但手表店對面的珠寶店，有7名員工稱勞榮枝確在手表店上班。其中一名女員工表示，每天早上商場都召集各商舖開例會，經常見到勞榮枝，「平時裝扮挺時尚的，氣質挺好的，也很陽光，沒有那麼憔悴（指勞被捕後照片的樣子）」。

在商場二樓負責兒童用品銷售的王先生說，勞曾對他說店舖是「她和男朋友一起合伙搞的」。上周四上午，王先生正在工作，見到突然來了幾個警察，把這個女子帶走了，「整個過程也沒吵沒鬧」。

現年45歲的勞榮枝，原為九江石油化工公司的小學教師。從1996年起，跟當時的男友法子英涉嫌犯下3宗命案，涉及7條人命。

〈大皖新聞APP〉稱，1999年6月底，法子英與勞榮枝來到安徽合肥，勞榮枝化名「沈凌秋」在一家歌舞廳坐台，並勾引一名男子到其住處，法子英並當其面殺死一名相熟的木工進行恐嚇勒索，再將其勒死，後法子英在取錢時被警方圍捕，中彈落網，勞榮枝則逃脫。

在娛場坐台誘有錢男子 綁架勒索

據法子英當年供述，1996年7月29日，在南昌某歌舞廳坐台的勞榮枝將一個有錢男子誘到出租屋，他將其殺死，到其家索取20多萬現金，再殺死其妻和孩子。1997年10月，他們又殺死了一位坐台女和一名鴇母。法子英稱當年他們到過南昌、廣州、溫州、南寧、合肥等多地，每到一地，都由勞榮枝出去坐台勾引男人，再綁架勒索。但由於法子英僅供出兩宗案件，到目前為止，警方仍不清楚他們究竟背負着多少條人命。

消息稱，警方是在11月27日發現勞榮枝在廈門出現的，但並沒有透露警方遁什麼途徑找到勞榮枝。翌日廈門警方即採取拘捕行動。目前，此案正在進一步調查中。