駐京周記：遊客糟蹋故宮積雪煞風景

拍雪人為炫耀 懶理勸阻

昨日清晨奔向故宮的路上，身穿漢服的年輕女子，款款相向而行。大批遊客也向午門外聚集，部分遊客甚至拖着行李篋。然而頗為煞風景的是，許多遊客收集飄落在橋欄等古建築上的積雪，揑成一個個不倫不類的雪人，硬生生地戳在欄柱上拍照。結果故宮開門不到3小時，除了高處的斗簷或牆頭外，其他地方的積雪均被糟蹋得一塌糊塗。

而玩興正濃的遊客，似乎更注重拍下雪人到朋友圈炫耀圈粉，絲毫不顧旁邊人的勸阻及還未進入故宮遊覽的遊客。還有遊客為拍照不惜踏入草坪，保安再三勸阻，仍我行我素，不以為意。昨日約有8萬遊客進入故宮，為了分流，故宮將遊客分為上午場和下午場，意味着下午場的遊客無緣這十幾年難得一見的初雪景色。

內地景區屢現欠公德事件

其實，遊客破壞雪景的行為若大加鞭笞不免有些小題大做。但多年來內地景區屢屢發生有欠公德的事件，也需管理方或遊客自身反省。就好像公園內重罰亦不能有效阻止摘花折枝的現象一樣，去年10月武漢某公園種植了大片網紅草「粉黛」，大批遊客湧至，踏入種植區，隨意躺在草中拍照，甚至還採折私帶，5000呎草圃被一日踩禿。去年5月，廣州有老人在景區果樹上偷摘果實失足墜亡，家屬卻要向景區索賠……

古語有云，莫以惡小而為之。又曰，己所不欲勿施於人。在中國經濟尚弱的時代，屢違公德卻習以為常。但隨着經濟的發展，對行為約束的呼聲亦漸強烈，但效果亦不理想。此時在朋友圈很多人問記者，發送的故宮雪景照片中的「雪呢？」，記者唯有苦笑回答「化了」。

明報記者 鄭海龍