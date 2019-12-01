澳情報機構：王立強或誇大身分

多家澳洲媒體上月29日報道稱，澳洲內閣國家安全委員會上周二向總理莫里森(Scott Morrison)提交報告，認為王年紀太輕，提供的資訊不僅缺乏細節，大多數也早已公開。指出王立強可能只負責一些低階的工作，對澳洲而言「沒有多大用處」（of little use）。澳洲《每日電訊報》更直接以「中國間諜的鬧劇（Farce）」為題，認為他可能以此為藉口，尋求庇護或居留權。

關於中方指稱王立強是欺詐犯，澳方尚無法查證。報道指，不管王是不是間諜，澳洲當局可能仍會發給他庇護簽證，因為如他被遣返中國將有生命危險，但此舉將導致中澳關係惡化。

另據台媒報道，台北地檢署上月29日透過法務部向澳洲提出司法互助，希望澳方提供王立強指稱滲透台灣大選、指控向心夫婦涉違國安法的相關證辭，或同意檢察官以視訊等方式訊問王立強。台灣國安會前秘書長、國民黨總統候選人韓國瑜的顧問蘇起，昨表示認為王案為假，他稱如果王真是間諜，「一個20幾歲的學生能做這麼多事，着實令人不可思議」。蘇起還指摘總統蔡英文頻打「親美反中牌」，把美國及大陸都捲入台灣大選的做法「非常不道德」。