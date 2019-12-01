涉「反中亂港」 兩境外人士廣東被捕 被指支持反修例 「配合外部勢力插手港事務」

被指台獨組織骨幹 李孟居涉「刺探軍情」

《南方日報》昨日引述國家安全機關消息指，台灣籍男子李孟居及伯利茲籍男子李亨利，因涉支持「反中亂港」活動、危害國家安全被逮捕。其中，10月31日，經深圳市人民檢察院批准，李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局逮捕。報道指李孟居是「台獨」組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持「反中亂港」活動，並潛入境內刺探軍事秘密。該案現正在辦理中。

任屏東縣枋寮鄉鄉政顧問的李孟居，在8月18日由台灣到香港旅遊，8月20日進入深圳後失蹤。當時傳出李孟居遭逮捕是因為拍了有關解放軍在臨近香港的深圳邊界集結的畫面，國台辦9月證實他從事危害國家安全的活動，被依法審查。

在穗伯利茲籍男子涉資助「在美敵對組織」

另在11月26日，經廣州市檢察院批准，伯利茲籍人員李亨利（LEE HENLEY HU XIANG）因涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪，被廣州市國家安全局逮捕。報道指，李亨利在中國居住經商，長期向「在美敵對組織骨幹」提供經費，資助境外敵對組織和人員危害中國安全，支持「反中亂港」活動，並配合外部勢力插手香港事務。

本報嘗試聯絡伯利茲外交部、駐台大使館及在港經貿辦事處，均未獲得回應。伯利茲是中美洲國家，與中國大陸曾在1987年建交，1989年時轉與台灣建交至今。

中央社報道，台灣陸委會昨日下午就李孟居被捕回應指，據洽相關機關了解，陸方仍未進行限制人身自由通報。陸委會表示，目前政府與相關機關以及家屬均保持聯繫、掌握案件發展、並提供法律諮詢等協助，目前家屬尚未提出赴陸探視協助請求。陸委會呼籲陸方保障李孟居的訴訟權益，享有完整有效的律師辯護、會見等司法權益，並基於人道，允許家屬前往探視。

李為台聯國協進會監事 倡台加入聯國

至於李孟居被指「台獨」組織骨幹分子，《自由時報》引述「台灣聯合國協進會」發言人曾琮愷稱，李孟居沒有任何軍職或者在政府機關任職，唯一只有擔任台灣聯合國協進會監事，所以他不可能去刺探軍情等工作。台灣聯合國協進會為台灣本土社團，長年以支持以台灣名義加入聯合國以及周邊組織，包括舉辦宣達團等活動表達訴求。

內地多次指摘外部勢力插手香港事務，但此次是首次有被捕人士被指參與「反中亂港」活動。新華社昨日發表時評，稱「出賣香港和國家利益者終將受到歷史懲罰」，指美方簽署《香港人權與民主法案》後，反中亂港分子的奴相和劣根暴露無遺，打着所謂「自由」「民主」的幌子，公然勾結外部反華勢力，不惜損害700多萬香港市民乃至14億中國人民的共同利益，置中華民族大義於不顧，成為徹徹底底的歷史罪人。評論又指，反中亂港分子妄圖利用國際反華勢力對國家施壓的圖謀，「終將只是螳臂擋車的小丑行徑」。

明報記者

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