安置房建了又拆 百戶人遷了又遷 解釋拆樓 官方說法不一

澎湃新聞報道，2017年10月，灌雲縣南崗鄉執行「農村建設用地增減掛鈎」制度，把建設用地修整成農地，南崗鄉南于村3個偏遠自然莊的117戶農民，被要求從宅基地（政府規劃予農民的住屋用地）上，轉移到另一片區域集中安置。失去住屋的農戶等待一年半後，今年3月入住新居。

當地農戶證實，這批安置房共有單層老人房19座，3層獨棟小樓98幢。然而，住進安置房不到半年，村民再次接到「拆遷通知」。

一稱佔用農地 一稱施工違規

有村民稱，11月中旬，南崗鄉政府派人通知，部分房屋佔用了（國家規劃的）基本農田，需要拆除。在當地政府承諾遷地重建，以及「老人房每戶3500元（人民幣，下同）、小樓每戶5000元的安置費」後，部分村民簽字同意拆除。隨後包括供老人居住的17座單層住房和16戶三層樓房被拆除。由於當地氣溫近日已跌至5℃，再次失去住房的農戶處境堪憂。

17戶老人 失安置房憂寒冬

對於安置房被拆，官方說法不同。主持拆除工作的南崗鄉副鄉長卓長龍承認，已「突擊」拆除房屋約20多幢，原因是建屋過程中，土地規劃有調整，安置社區「部分土地佔用了基本農田，不得不拆」。

南崗鄉規劃辦公室主任龔興旺則表示，「部分建好的安置房施工建設放線，不符合規劃」，故需拆除。施工放線是指通過對建設工程定位放樣的事先檢查，確保工程按規劃審批的要求安全進行。龔興旺稱，由於施工放線較專業，鄉政府未能監管，直到房屋修好、辦理房產證手續時才發現房屋不符規劃。

「事主倘沒親友，會幫找過渡房」

據悉，2017年拆遷時，3層小樓和單層老人房，每戶家庭付款分別是16.2萬元和 5.2萬元。兩名官員確認，不符合規劃的房屋共22幢，拆除這些房屋至少值267萬元。至於安置問題，卓長龍稱，「在農村，大家都有親戚朋友，如果沒有親戚朋友，則會幫找過渡房」。龔興旺表示，後續會向建設單位追討賠償，並稱新的安置房仍在原安置區內建設，戶型、面積與原來一致，計劃2020年7月竣工交付。