台立院二讀通過反滲透法

針對大陸 最快年底三讀

《中央社》報道，《反滲透法》草案規定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元（約128萬港元）以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

國民黨批評《反滲透法》是選舉操作，昨日提出《反併吞中華民國法》草案，表示爭取下周五在立法院排期處理。法案除和前者一樣防止中共間諜滲入外，亦防止境內外勢力支持台獨，並規定公務員「不得違背國家忠誠義務發表涉及消滅、併吞、取代中華民國的言論，總統亦同」。立院法定會期將於12月31日結束，《反滲透法》二讀通過，加上一個月協商冷凍期，最快也要年底才能三讀通過。

王立強日前向澳洲情報局投誠，托出在台灣影響地方與總統選舉的工作內容，稱去年曾以資金援助當時還是候選人的高雄市長韓國瑜。台灣《鏡週刊》報道指，王立強寫下12頁中文報告，被澳方翻譯成17頁英文版本，表示自己也捐贈給10名特定陣營的政治人物，但真實性仍待查。

王立強：除韓國瑜尚有10政客受資助

報道指出，台灣當局已透過「五眼聯盟」（美、英、澳、加、新西蘭）情報交換網取得英文版報告，對方也希望藉助台灣查證，了解王立強所說的真實性。英文報告所提到相關人士姓名，雖以英文拼音，譯成中文確有其人。而對象除了王立強受訪提到的韓國瑜，另10名亦是台灣政壇相當活躍的人士，有人還參選2020年的立委選舉。詳細內容仍由台灣檢調部門處理中。