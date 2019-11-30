台立院二讀通過反滲透法

【明報專訊】在近日澳洲爆出自稱中國間諜的王立強投誠案之際，台灣執政民進黨提出《反滲透法》草案，昨在立法院二讀並在無人提出異議下通過，被視為是針對大陸滲透的舉措。王立強早前稱去年台灣地方選舉時曾以資金援助高雄市長候選人韓國瑜，另有英文版報告指，還有10名政壇活躍人士受到資助。
針對大陸 最快年底三讀
《中央社》報道，《反滲透法》草案規定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元（約128萬港元）以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。
國民黨批評《反滲透法》是選舉操作，昨日提出《反併吞中華民國法》草案，表示爭取下周五在立法院排期處理。法案除和前者一樣防止中共間諜滲入外，亦防止境內外勢力支持台獨，並規定公務員「不得違背國家忠誠義務發表涉及消滅、併吞、取代中華民國的言論，總統亦同」。立院法定會期將於12月31日結束，《反滲透法》二讀通過，加上一個月協商冷凍期，最快也要年底才能三讀通過。
王立強日前向澳洲情報局投誠，托出在台灣影響地方與總統選舉的工作內容，稱去年曾以資金援助當時還是候選人的高雄市長韓國瑜。台灣《鏡週刊》報道指，王立強寫下12頁中文報告，被澳方翻譯成17頁英文版本，表示自己也捐贈給10名特定陣營的政治人物，但真實性仍待查。
王立強：除韓國瑜尚有10政客受資助
報道指出，台灣當局已透過「五眼聯盟」（美、英、澳、加、新西蘭）情報交換網取得英文版報告，對方也希望藉助台灣查證，了解王立強所說的真實性。英文報告所提到相關人士姓名，雖以英文拼音，譯成中文確有其人。而對象除了王立強受訪提到的韓國瑜，另10名亦是台灣政壇相當活躍的人士，有人還參選2020年的立委選舉。詳細內容仍由台灣檢調部門處理中。