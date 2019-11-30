批西媒涉疆報道 華使館引毛詩詞 駐澳洲使館10問傳媒：為何妖魔化中國、蠱惑民眾

澳洲傳媒上周聯合報道，自稱為投誠澳洲的中國間諜商人王立強以公開身分的方式受訪，披露北京如何滲透香港、台灣和澳洲。繼中國外交部發言人耿爽周一（25日）批評澳方個別媒體和人士，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度人物的話，極盡對中國造謠抹黑之能事，上演了一齣拙劣的鬧劇後，中國駐澳洲大使館周四（28日）在官方網站發出一篇以「中國駐澳使館發言人十問某些澳媒」為題的文章，火藥味十足。

質問是否要背負破壞友誼阻發展污名

該文點名率先報道事件的澳洲電子傳媒九號電視網（Nine Network）《六十分鐘時事雜誌》節目記者麥肯錫（Nick McKenzie），指他和「他伙同詐騙犯自導自演的假故事」在中國人眼中早已成為「跳樑小丑和笑柄」，反問「抹黑中國是否成了他賺取眼球的飯碗？他炮製的鬧劇是在挑戰還是在污辱澳大利亞民眾的智慧？」

文章還問道：「一些媒體為何總是無中生有，編造『中國干涉』的離奇故事，妖魔化中國，蠱惑澳民眾？歇斯底里，輪番編造『中國干涉』的謊言，能夠代表澳媒自詡的社會責任和新聞自由嗎？」最後，該文強調中澳合作有利於兩國和地區的穩定發展，再追問澳媒做法是在維護還是在背叛澳洲國家和人民利益，「難道你們不怕在歷史上留下破壞中澳人民友誼、阻礙雙方互利合作、阻撓澳大利亞自身發展繁榮的污名嗎？」

嘲西班牙報章中文「慘不忍睹」

無獨有偶，中國駐西班牙大使館發言人周三（27日）亦諷刺當地傳媒涉疆報道的中文水平「慘不忍睹」。西班牙《國家報》早前參與揭露國際調查記者聯盟（ICIJ）獲得的一批關於新疆「再教育營」的中國政府內部文件，是唯一參與這次調查的西語傳媒。《國家報》網站周二（26日）發出中文報道〈大規模逮捕和洗腦：最近披露的一批文件披露了中國鎮壓穆斯林的秘密〉，該網站並無中文版，但偶爾會發出與中國相關的中文新聞。

大使館官網先稱《國家報》在網站上發布中文新聞是「驚喜」，隨後提出兩點疑問：「你們是希望以此為契機，贏得廣大中文讀者的好感，以打開你們一直心心唸唸的中國市場嘛（嗎）？可是我們很負責任的（地）說，中文是很優美的，但這篇文章中文水平之差，真的可以用『慘不忍睹』來形容。你們要知道，美國朋友提供的翻譯軟件，有時挺不靠譜的。是不是某些組織或者某些人催稿太急，你們情急之下只能把校對環節給省了？可這樣敷衍了事，真的能從那些組織或者那些人手裏拿到稿費嘛（嗎）？」

「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」

上述《國家報》的中文報道確實有數處文法錯誤，但文章大致通順，而中國大使館也出現語文錯誤。大使館還表示，「為了更好地幫助你們提高中文水平」，特贈一首中共領袖毛澤東的詞〈滿江紅‧和郭沫若同志〉，並「溫馨提示」，「如果你們覺得用軟件翻譯這首詞有難度，可以向我們求助，使館的大門一如既往地向你們敞開」。「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」句子就出自這首詞。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676