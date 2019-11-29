購冒牌貨轉銷境外 5人罪成判囚罰款

澎湃新聞網報道，檢方指控，從2006年起，游×等5人，先後以上海及湖北荊州市公安縣兩處房屋為客服中心，招募人員作客服，在境外網站發布廣告招攬顧客，銷售假冒名牌貨品。客戶落單後，他們便根據訂單需求安排他人在內地採購，再透過物流公司將商品發往境外。經權利人鑑定為假冒品牌商品的商標有34個，訂單金額為2566萬餘元。

經上海司法會計中心公司鑑定，2011年至2014年，游×等3人銀行帳戶標注「分紅」的金額均為115萬元；2014年至2018年，代×帳戶標注「工資」為70萬餘元；2015年至2018年，徐×帳戶標注「工資」為5.68萬元。

上海第三中級法院昨判決，游×監禁5年及罰款400萬元，康×和王×均監禁4年9個月及罰款350萬元，代×監禁2年9個月及罰款100萬元，徐×監禁1年6個月、緩刑1年6個月及罰款10萬元。