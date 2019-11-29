內蒙確診第4宗鼠疫 北京全面滅鼠

中新社報道，內蒙古衛健委前日深夜通報稱，烏蘭察布市四子王旗江岸蘇木江岸嘎查一名牧民，當日在四子王旗人民醫院確診為腺鼠疫病例。該患者發病前曾在鼠疫疫源地活動過。目前，該患者已在當地醫院隔離救治，病情平穩。相關防控措施亦已落實，4名密切接觸者被隔離醫學觀察，並無發熱等異常。同時，四子王旗已對患者住所及其周邊牧戶居住場所進行全面消毒，並在患者住所周圍開展滅鼠、滅蚤等工作。

月中確診肺鼠疫夫婦病情危重

北京12日確診來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗巴彥淖爾市的一對夫婦患肺鼠疫，烏蘭察布市化德縣16日又確診錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉鎮採石場55歲河南籍鍋爐工人劉××患腺鼠疫，但未發現與前兩宗病例有流行病學關聯。

國家衛健委昨日表示，患病夫婦目前仍病情危重，國家和北京市聯合醫療專家組正在全力救治，也已支持、指導北京、內蒙古兩地加強病例救治和疫情監測，同時強化內蒙古的疫源調查和應急處置等綜合防控措施，並依法及時公開疫情信息。至於第3宗鼠疫病例的劉姓患者，繼續接受隔離治療，總體情况平穩。前3宗病例的密切接觸者均已解除隔離醫學觀察。國家衛健委提示，內蒙古存在較大面積鼠疫自然疫源地，接觸染疫的鼠類或野兔等動物可能感染鼠疫，強調鼠疫可防、可控、可治。

第3宗患者續隔離 情况穩定

《北京日報》報道，北京上周四全面啟動全市統一滅鼠行動，將持續至本月底。雖無提及滅鼠行動與近日疫情有關，但鼠疫的消息已在北京引發一些恐慌。今次滅鼠行動的重點區域包括市政地下管線、公共綠地、居民社區、中小餐飲、賓館飯店、農貿市場以及近兩年發生過流行性出血熱的區域。

滅鼠行動要求，首先封閉建築物與外界相通的所有孔洞；通往室內外的下水道、通風管道、線路等道口加設防鼠網；室內門窗的縫隙小於0.6厘米，倉庫、儲藏室、糧庫、電梯房門的下段要包鐵皮，高度不低於30厘米；保證建築物牆壁完好無孔隙、洞穴，無雜亂堆積物。