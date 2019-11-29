北京聞風：澳門回歸20周年紀念「升溫」／文：鍾鳴九

京澳兩地頻辦紀念活動

今晚（29日），CCTV-1將在黃金時段播放電視劇《澳門人家》。據透露，該片以家長里短的小事展示澳門回歸後的發展變遷，暗含「回歸」的隱藏主旨。

本周有央媒在網上發布對《七子之歌》新傳唱人的視頻採訪，被廣泛轉發。該視頻僅在微博的點擊量就超過300萬，預計各平台受眾將達千萬人次。除此之外，內地媒體紛紛開設澳門回歸20周年專欄、專題，有機構舉辦澳門青少年繪畫作品展、圖片展、澳門與內地市民徒步活動等。據悉，圍繞澳門回歸及基本法實施20周年，北京或還要舉辦大型座談會，進一步總結「一國兩制」澳門經驗。

自1999年回歸以來，澳門已成為全球經濟增速最快的地區之一。2000年，澳門總體GDP為539億澳門元，人均GDP1.6萬美元。到了2018年，澳門的GDP升至4403億澳門元，人均GDP達到8.3萬美元。

與回歸前經濟負增長、失業率高、黑社會猖獗相比，回歸後，澳門不僅經濟有了大提升，社會治安狀況也有了明顯好轉。隨著回歸紀念日臨近，澳門特區政府、團體及民眾也舉辦了不少慶祝活動。

上周，中國銀行澳門分行發行回歸紀念鈔，並舉辦人民幣與中國銀行澳門元貨幣文化展；「賭王」何鴻燊日前將圓明園馬首銅像正式捐贈國家文物局，以慶祝建國70周年及澳門回歸20周年。

中央高層將赴澳門

根據澳門民航局27日發出的有關通告，澳門回歸20周年慶祝活動最後階段籌備和舉行將從12月14日持續至22日，長達9天。

分析人士認為，官方舉辦的回歸慶祝大會及新任特區政府就職典禮必定是整個活動的高潮。歷屆澳門特首宣誓就職皆由中央高層擔任監誓人，相信這次也不例外。另外，在2014年澳門回歸15周年及2017年香港回歸20周年之際，皆有中央高層到當地考察，參與人文活動、發表重要講話及視察駐軍等。

鍾鳴九