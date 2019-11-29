恐增特朗普干預 孟晚舟反對電視播庭審

彭博社報道，孟晚舟的律師說，她應該得到法庭的保護，因為媒體對她案子的關注「鋪天蓋地」。「她的一舉一動都在媒體的審視之下，從她提交法律文書到穿著都不放過。」辯護團隊表示，引起特朗普或美國官員更多關注，將給孟晚舟捍衛自己的權利施加過分的壓力，並可能左右她爭取獲釋的努力。

斥媒體「鋪天蓋地」關注

今年早些時候，特朗普就他是否會嘗試干預美國司法部引渡孟晚舟的努力、以促進與中國的貿易協議，做出了自相矛盾的表述。孟晚舟的辯護人以此辯稱她的案件已被政治化，應將她釋放。

孟晚舟將於明年1月20日出庭，正式開始引渡庭審。去年年底，加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，此案引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。

中新社報道，中國駐加拿大大使叢培武22日在渥太華接受中外媒體採訪，談及孟晚舟事件時重申，中方始終強調，這絕非一起單純的司法案件，而是美國一手炮製的嚴重政治事件。加方以應美方要求為由，濫用加美之間的雙邊引渡條約，任意拘押孟晚舟女士，嚴重侵犯中國公民合法、正當權益，這也是當前中加關係遭遇嚴重困難的原因所在。中方對加方的作法堅決反對。