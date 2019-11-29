學者：中資合規風險海外制裁將增

翟昆表示，隨著中美戰略博弈的加劇和中國「一帶一路」的全球展開，中國海外企業亦面臨愈來愈多的合規風險疊加的挑戰。具體體現在將面臨美國長臂管轄的長期打壓。除美國外，在其他國家的中企亦將面臨同樣的風險。而國企較為重視的基礎建設和高新企業比較關注的數碼經濟等熱門行業，都被納入了打擊範圍。

指一帶一路連接亞歐 排除美國

「基辛格前年說過一句話，一帶一路將亞歐大陸連在一起了，但是把美國排除在外了。這是重大的戰略風險，所以美國一定會打上來的。」翟昆說，由於中國國際化時間短，海外企業面臨合規風險時準備較不足，也是導致危險加大的原因之一。「中國企業對美國的制裁的清單不太清楚，這些清單還在不斷增加和變化，而中國企業在海外業務發展時，說不定就會碰到清單上的企業進行合作而不自知，最終成為了被打擊對象。」

多名法律界人士和專家學者在論壇上亦指出，中國海外企業在規避合規風險時，不僅需要嚴守當地法律，還需要有專業的律師團隊對當地的法律環境進行研判，以盡量縮小可能面臨的合規風險的制裁。

明報記者