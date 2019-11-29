默克爾籲歐洲不應孤立中國華為 美國安顧問以木馬喻華為 促德「燒掉」

在對待華為問題上，不僅歐洲不同國家，在德國內部也存在分歧。儘管默克爾早前已表態，德國不應從一開始將任何公司排除在5G網絡建設之外，持不同立場的德國執政黨基督教民主聯盟在上周的全國黨代會仍通過提案，規定德國5G網絡設備供應商，必須符合「明確定義」的安全條件，其中包括排除「外國影響」。提案還規定，設備供應商的安全規範決策權需交予議會，而非讓某一個政府部門獨自制訂規則。該提案並未直接點名華為，但被認為暗指華為受中國政府影響。德國之聲報道，默克爾周三在聯邦議院發言時呼籲，歐洲各國應在中國以及是否讓華為參與5G移動網絡的問題上採取一致立場。她說，如果各國採取各自的中國政策，這將成為歐洲最大的危險之一，「這對於中國不是災難性的，但對於我們（歐洲）卻是。」

稱歐洲各國應採共同路線

默克爾強調在5G網絡建設上需制定嚴格安全標準，因此需要和歐洲的伙伴國家共同商討，比如仿效歐洲藥品管理局，建立一個負責審批5G建設的機構。她又說，德國可能首先要同法國一起找到解決辦法。法國經濟和財政部長屬下電訊事務國務秘書剛於26日表示，法國不會跟從美國，將華為排除於法國的5G網路建設之外。

默克爾在講話中亦提及香港的反修例運動以及中國人權現狀，稱德國應當對此批評，但同時要意識到中國實行與歐洲完全不同的制度。面對兩種制度的競爭，默克爾認為，更恰當的做法是「自信地堅持自己的標準，而不是宣告採用徹底的孤立隔離的手段。」她表示，孤立、隔離是冷戰時期的做法。

美指中國補貼華為助竊密

白宮國家安全顧問奧布萊恩日前接受德國《圖片報》（Bild）採訪時稱，「華為產品就像是特洛伊木馬，你最好在海灘上把它燒掉，不要讓這些『大禮』進入城市。」他說，華為之所以比諾基亞、愛立信、思科、三星等價格便宜，是因為得到了中國政府的補貼。他指華為同中共沒有區別，是一家腐敗的國企，幫助中共竊取他國機密；讓華為進入德國，等於交出了全體德國公民的隱私。奧布萊恩上周六（23日）也威脅加拿大，稱如果讓華為參與5G建設，美國將結束同加拿大的情報共享。

在歐洲持續為華為議題爭論之時，也有一些國家早向華為打開大門。華為歐洲區總裁李健26日出席烏克蘭首都基輔舉辦的數碼化轉型論壇，表示將與烏政府加強在寬帶和政務雲技術領域的合作。過去3年，華為已幫助烏克蘭實現從2G到4G的跨越式發展。

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