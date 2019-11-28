台運動員將准登「陸」做內援 京稱台72專才入「千人計劃」 陸委會：專組調查

修訂相關法例 料明年生效

國台辦昨晨舉行例行記者會，首次亮相的新任發言人朱鳳蓮，在回應有關「對台26條」措施時表示，正修訂的《運動員技術等級管理辦法》預計明年初出爐，屆時台灣運動員和體育愛好者可以「內援」身分參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸可向其頒發等級證書；上述人員也可通過參加大陸組織的培訓考試獲得證書。這意味着台灣運動員、教練、裁判等未來都可在大陸「持證上崗」。

朱鳳蓮又公布，本賽季的中超、中甲足球聯賽和中國男子籃球職業聯賽，分別已有4名台灣足球運動員、7名籃球運動員作為相關俱樂部成員參賽。國台辦、國家發改委11月4日發布的「對台26條」中，第25、26條屬體育相關條文。

中央社引述一名不願具名的台灣某單項協會秘書長表示，大陸的政策看似對台灣運動從業者有利，但台灣運動人才不應只把目標放在大陸，「否則只要（大陸）政策大轉彎，影響會更大」。另一名台灣運動經紀人直言，依照《辦法》看來，似乎沒什麼新意，他指現况是無論是教練抑或運動員，在大陸都不需證書就可工作。

台體壇質疑新政策無新意

朱鳳蓮還表示，過去一年多「對台31條」不斷落實，其中在進入大陸事業單位就業方面，目前在大陸200多所高校就職的台灣教師有1600多人。在申請參與國家重大人才工程方面，目前已有72名台灣專業人才入選「千人計劃」（海外高層次人才引進計劃）。

《自由時報》報道指，因「千人計劃」有竊取別國知識財產權的爭議，台灣陸委會昨日回應表示，陸方未公布相關具體個案資料，該說法與實際情形是否相符，仍有待進一步查證，並呼籲學者專家提高警覺；台灣行政院也已組成專案小組調查。