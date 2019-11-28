蓬佩奧批新疆人權狀况 外交部斥陳詞濫調雙重標準

外交部歡迎外國人到新疆參觀

《紐約時報》和國際調查記者聯盟（ICIJ）日前先後披露與新疆「再教育營」相關的中國政府內部文件，顯示當局「監獄式管理」新疆被關押的上百萬維吾爾族穆斯林。蓬佩奧就此指出，傳媒有關報道，「和愈來愈多的確鑿證據一致，中國共產黨在大規模監禁中侵犯人權並凌虐個人」。他說，這些文件證實「非常重大的」侵犯人權暴行正在發生，並顯示「不是隨機的，而是蓄意的、持續的」。他呼籲北京當局釋放所有這些遭任意羈押的人。

外交部發言人耿爽昨在例行記者會回應稱，新疆不存在民族、宗教、人權問題，新疆採取的是反恐和去極端化措施，反問「如果按照某些人的邏輯，難道新疆人民就應該反對這樣的積極舉措，寧肯生活在極端思想和暴恐行為的陰影當中嗎」；他又稱中國政府依法保護包括新疆維吾爾族等各少數民族在內的中國公民宗教信仰自由，「很顯然，美國的個別人缺的不是了解信息的手段、方法，而是承認事實的良知和勇氣」。耿爽還表示，中方歡迎秉持客觀公正原則的外國人士到新疆去走一走、看一看，同時強調新疆事務純屬中國內政，不容外國、外部反華勢力指手劃腳。

疆設廠捱批 福士汽車：增就業機會

另德國之聲報道，針對在新疆設生產線而遭到批評一事，德國福士汽車公司（Volkswagen）表示，有關決定「純粹出於經濟考量」，「藉由提供就業機會，我們希望能協助改善烏魯木齊民眾的社會環境」。