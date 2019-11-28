美媒：中美料明年1月達沃斯簽協議 內容包括美不加徵並削減關稅

成特朗普「功績」 自誇可使華讓步

《華爾街日報》引述特朗普的顧問表示，面對市場和連任競選的壓力，特朗普更傾向與中國達成一項初步協議。這不僅可顯示特朗普透過協議令中國在一定程度上變得更加開放，還可自辯只有他才可以迫使中國作出讓步。有知情人士表示，中美持續就初步協議談判的目標，包括擱置加徵關稅，還有削減現有關稅磋商；這也是中國在貿易談判中極力爭取的。

美官：不涉國企技術轉移

政治新聞網站Politico在26日引述消息人士稱，梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮顧問庫什納（Jared Kushner）都催促特朗普達成協議。消息人士透露，如果特朗普能提供中國想要的實質關稅減免，協議基本上就能達成。但有華府官員指，一些更根本的問題，例如中國對國企的補貼行為、針對美國公司的強制技術轉移等，則可能不會成為初步協議的重要部分，甚至不被涉及。

保知識產權購美農產品 釋積極信號

中美經貿高級別磋商雙方牽頭人剛於本周二通話。中國官方隨後主動發布消息稱，雙方「就解決好相關問題取得共識」，並同意就首階段協議的剩餘問題繼續溝通。美國總統特朗普同日指，「我們極重要的協議處於最後陣痛階段，這是貿易領域中最重要的協議，進展非常好」，《華爾街日報》稱，可見中美貿易談判的前景樂觀。

另外，中方日前發布《關於強化知識產權保護的意見》，提出將加大知識產權保護力度，這也是美國要求中國作出的承諾之一。中方釋出的積極信號還包括在本月撤銷4年來對美國禽肉的進口禁令，以及繼續穩定採購美國農產品。美國德傑律師事務所（Dechert LLP）駐北京律師、為跨國企業在華業務提供諮詢的陶景洲對表示，他認為中國渴望達成協議，因為中國不能接受經濟上的不穩定性。

美代表團或感恩節前後訪京

《華爾街日報》續引述知情人士說，初步協議的簽署地點亦惹人關注，目前來看有可能是明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，特朗普最近多次表示，瑞士是兩國簽署儀式的「中立地點」。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）最近已表示，簽署協議或不需要兩位領導人舉行峰會。中方擔心，與善變的特朗普會面或給他機會提出新的、不可預測的要求。

不過，這與參議院財務委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）日前的說法不同，格拉斯利周二對記者表示，他相信與中國的初步協議可以在年底前達成。

格拉斯利又說，中國已經邀請美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和梅努欽到北京面對面磋商，如果美方看到「達成最終協議的真正機會」，將願意前往。路透社引述消息人士表示，美國官員可能在感恩節假期後前往北京。

明報記者

（中美角力）

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