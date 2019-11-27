涉網上非法牟利千萬 獨立時評人認罪候判

曾撰文質疑湖南副省長簡歷

新華社報道，同案的陳杰人胞弟陳偉人和公司助理劉敏亦被控「尋釁滋事罪」，陳偉人還被控「敲詐勒索罪」，3人均當庭表示認罪、悔罪，法庭將擇期宣判。

檢方指控，從2015年開始，陳杰人等為謀取不法利益，利用陳杰人「網絡大V」（KOL）的身分，在網上發布虛假、負面信息，惡意炒作有關事件，惡意攻擊、詆譭黨政機關、司法機關及其工作人員，起鬨鬧事，強迫他人接受服務，敲詐勒索財物，逐步形成以陳杰人為首，陳偉人、劉敏及鄧江秀、艾群輝等人為成員的網絡惡勢力，籍5宗尋釁滋事犯罪、2宗敲詐勒索犯罪、6宗非法經營犯罪及2宗強迫交易犯罪，非法獲利1048.7萬元人民幣。

2013年至2016年，陳杰人還聯同他人在向湖南婁底市中心醫院推銷藥品過程中，為謀取不正當利益，向該院李長茂等人行賄共計554.246萬元人民幣。