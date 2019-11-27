扮蒙娜麗莎成名 美妝網紅稱遭男友家暴 公安調查

升降機閉路顯示女子被拖行

宇芽前日在微博發文稱，「我被家暴了，過去的半年我彷彿活在噩夢裏，關於家暴的一切，我必須說出來」，並附有一段採訪節錄與監控片段的集合影片。影片開頭可見，今年8月，一名男子強行將一名女子從升降機裡拖出去，女子雖不停掙扎，但最終仍被男子拖走。

宇芽視頻中自述，與網名為「沱沱的風魔教」44歲前男友於去年8月初相識。在一起後，對方開始因生活小事大罵她，否定她的工作和生活，更限制其社交。半年後，宇芽因質問對方和異性約會遭首次家暴，「他狠狠的扇了我耳光，而且是很用力的連續打了十幾下」。對方行為後來變本加厲，而上述的監控畫面就是第四次家暴，宇芽表示對方將自己拖出升降機後，用力掐自己頸部、「抓着我的頭使勁往牆上撞，不停的辱罵我」，第五次更用腳踩臉、踹身體至令她一度失去意識。她最終選擇分手。

涉事男子有3段婚姻 2前妻稱同遭家暴

「沱沱的風魔教」（下稱沱沱）是一名繪本家，曾經在上海、北京的 4A廣告公司裏負責美術創意工作。他創作的老重慶主題漫畫作品《去漂流》，人氣超高，被網友譽為可媲美宮崎駿。沱沱目前未作出正式回應。澎湃新聞報道指，沱沱曾有過3段婚姻，宇芽發布的視頻中採訪到其2名前妻，均表示有相同經歷。報道引述宇芽簽約的papitube公司工作人員證實家暴一事屬實，最近一段時間宇芽會暫停工作。公司對其的做法表示尊重和支持。papitube由內地自媒體網紅papi醬、楊銘於2016年創立，是業內領先的MCN機構（Multi-Channel Network）。

重慶市公安局昨日表示，相關部門高度重視「宇芽YUYAMIKA」（何某，女，28歲）稱被前男友「沱沱的風魔教」（陳某，男，44歲）家暴一事，即時介入調查，江北區政法部門已依法開展調查處理。重慶市婦聯亦表示已主動聯繫宇芽，並將協同相關部門為當事人提供幫助，切實維護婦女兒童合法權益。