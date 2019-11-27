特朗普：美為達協議歷最後陣痛 支持港示威者

首階段協議 中美同意就剩餘事項溝通

新華社報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨晨與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通話。報道指，「雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。」商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等也有參加通話。

中美貿易戰已持續一年8個月，路透社引述紐約聯邦儲蓄銀行周一（25日）發布的報告指出，據2018年6月至2019年9月的進口數據，中國輸美商品的價格僅下降2%，與全球貿易放緩導致的其他許多國家的價格跌幅一致，意味着美國企業和消費者正為關稅買單，估計每年涉額約400億美元。

報告沒有分析企業和消費者各自承擔的額外關稅的比例，惟同時指出因為關稅提高，中國輸美商品的數量和種類有所下降。

美大豆免稅額瀕耗盡 巴西貨搶手

由於中美首階段協議遲遲未敲定，貿易的不確定性促使中國進口商從美國轉為向巴西購買大豆，上周採購最少20船巴西大豆。路透社稱，中國進口商還搶購新種植的巴西大豆，待明年初交付；另還預訂一些美國和阿根廷的船貨，總採購量約30船。

路透社又稱，中國商戶幾乎已用盡中國10月發放的1000萬噸美大豆免稅進口配額。如果中美達成首階段協議，大豆關稅有望取消，否則明年美國大豆會因高關稅而難與巴西競爭。

（中美角力）