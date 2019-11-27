南北船合併 「中國船舶集團」資產7900億 最大造船集團揭牌 主打航母核潛艇

中船集團與中船重工俗稱「南船」、「北船」，1999年由「船舶工業總公司」分拆而成。中船集團旗下有中國船舶、中船防務、中船科技3家上市公司；旗下產品種類眾多，中國第二艘國產航母，目前正由旗下上海江南造船廠建造。中船重工則有中國重工、中國動力、中國海防、中國應急、久之洋等上市公司；中國首艘航母遼寧號，以及首艘國產航母，即由中船重工的大連造船廠建造。

軍工科研生產「首要政治任務」

分拆20年後兩集團再次合體，澎湃新聞報道，新成立的中國船舶集團定位為海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障的主體力量，堅持把軍工科研生產任務作為政治責任和首要任務，承擔以航母、核潛艇為代表的大陸海軍全部主戰裝備科研生產任務，為海軍轉型發展提供了有力支撐。集團同時堅持自主創新，培育超大型智能原油輪、液化天然氣運輸船、超大型貨櫃船等集研發、製造、配套為一體的世界級海洋裝備先進產業集群；另以大型郵輪、船用低速機、智能船舶、智慧海洋等創新工程為牽引，發展完整的海軍武器裝備、科技創新和產業發展體系，打造強力國際競爭優勢。

債務上升 國企藉資產重組應對

據新華社報道，中國船舶工業近年實力迅速增強，但與全球一流造船強國相比，高技術、高附加值船舶的研發製造能力不足；造船產能過剩，結構性矛盾突出。另據央視報道，為了應對與韓國、日本等造船大國的競爭，中國一直力求通過合併與資產重組以精簡國有企業架構，應對債務上升，增強企業獲利能力及對市場的應變能力。

在2014年以來新一輪央企重組浪潮中，南北船合併的消息已開始傳出。今年3月29日，中船防務和中國船舶雙雙停牌公告調整資產整合方案；7月1日，兩集團屬下企業均公告兩集團籌劃戰略重組；至10月26日，方案獲國務院批准，重組踏入落實階段。

國資委主任郝鵬昨日在成立大會上說，兩大集團重組有利加快淘汰落後產能，優化產業格局，帶動中國船舶工業結構調整；有利於形成科技創新，加快提高中國高技術、高附加值船舶的研發製造能力，推動中國船舶工業由大到強，不斷提升國際競爭力和話語權。

專家：準戰時狀態生產已10年

澳門軍事專家黃東指出，今次合併是強強聯合，增加產能。他稱，現有產能雖已去到瓶頸、較難提升，但現在中國民船和軍艦的生產，已是世界第一，以「準戰時狀態」的速度生產已持續10年以上，由於中國軍事透明度太低，情况卻令人憂慮。

明報記者

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