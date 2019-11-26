成都秋雨教案開審 長老覃德富自述：信仰無罪

37歲的覃德富是四川人、成都秋雨聖約教會長老，為「12·9成都秋雨教案」當事人之一。2018年12月9日，秋雨聖約教會被當局取締，成都警方大規模拘捕教會成員，百餘名家庭教會教徒被警方以涉嫌「尋釁滋事」、「非法經營」等罪名抓走。覃在次日被成都市青羊區警方以涉嫌「非法經營罪」刑事拘留。警方最先以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」、「非法經營罪」和「尋釁滋事罪」三宗罪對覃進行提告，檢方最終以涉嫌非法經營罪起訴。

據維權網報道，昨日成都青羊法院門口，周圍都是便衣警察。覃德富太太庭審結束後表示，已和父親在派出所警察的陪同下回家。她轉述庭上檢方指控覃德富非法經營時說，「律師進行無罪辯護，覃德富自述信仰無罪。」

28人涉案 兩人仍拘押

此前，成都市中級法院已於上周五（11月15日）受理檢方對成都秋雨聖約教會牧師王怡涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」提起的訴訟。王怡家人聘請的律師張培鴻11月18日發布消息說，王怡的案子沒有進行第二次退偵，並將於近期開庭。目前，28名遭刑事拘留或指定居所監視居住的成都秋雨聖約教案成員中，只有王怡牧師和長老覃德富仍被拘押。