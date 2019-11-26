廣西靖西市5.2級地震 官方稱1死5傷

新華社報道，地震發生後1小時內，武警百色支隊靖西中隊10人應急班，攜帶工兵鏟、鐵鎚、救援繩索等救援器材，抵達震中湖潤鎮勘察災情及展開救援，對民房受損情況進行排查，並聯合交通部門對道路滑落石塊進行清理。武警百色支隊、崇左支隊先後出動37人，分赴靖西市湖潤鎮華利村和崇左市大新縣下雷鎮參與救援。

房屋現裂縫 道路中斷

廣西地震局地震趨勢會商會意見顯示，短期內原震區發生更大地震的可能性不大，但不排除發生4級左右餘震的可能。由於震區建築以磚混結構為主，部分房屋出現裂縫，部分道路中斷，會有滾石發生。中新社報道，廣西地震局已啟動自治區4級破壞性地震應急預案。

短期發生更大地震機會不大

崇左市大新縣委宣傳部通報，地震導致大新縣下雷鎮中信大錳大新錳礦分公司一名40歲左右男子被落石擊中身亡。通報稱，地震發生後，與震中湖潤鎮相鄰的大新縣下雷鎮有明顯震感。大新縣錳礦分公司供電中斷，目前已全線停產，人員撤離至安全區。

靖西市政府發布的信息顯示，湖潤鎮華利村弄義屯有房屋開裂；該市新興小學、湖潤鎮中心小學、湖潤初級中學出現校舍開裂情況；新興邊貿互市點道路兩處落石塌方，一處約20立方米，一處約40立方米，靖西市未收到人員傷亡情况報告。

中國鐵路南寧局集團通報，震中與田陽至靖西鐵路、雲桂鐵路最近距離分別為17公里、90公里，地震影響兩線鐵路列車運行，當日上午已緊急暫停田靖線上運行的K9304次旅客列車，對雲桂鐵路上運行D8462次、D3937次、D3792次等3趟動車組列車降速運行。受地震影響，田靖線、雲桂鐵路部分列車將出現不同程度的晚點。11時20分，田陽至靖西鐵路線解除封鎖，逐步恢復正常。

該集團亦已在地震後立即啟動地震4級應急響應，組織工務、供電、電務、車務等部門人員對相關設施設備開展排查，並採取開行軌道車、添乘動車等方式巡檢線路。至昨日客貨列車安全，沒有發生事故，無人員傷亡。