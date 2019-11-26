習：中日關係向好 盼藉機制推人文交流

新華社報道，習近平在賀信中指出，中日兩國一衣帶水，歷史人文淵源深厚。兩國人民在2000多年的長期交往中相互學習借鑑，促進了各自發展，也為亞洲文明進步作出了貢獻。

他強調，當前中日關係持續改善向好，希望雙方共同利用好此機制，推動人文交流，促進民心相通，為構建和發展契合新時代要求的中日關係提供人文支撐。

安倍盼建契合新時代日中關係基礎

安倍在賀信中表示，該機制是他同習近平在大阪會晤達成的共識，目的是通過展開廣泛交流，深化兩國國民相互理解和友好感情，希望機制為雙方構建契合新時代的日中關係務實民意基礎，為開創日中關係新未來作貢獻。

共同社報道指，中日間仍有問題懸而未決。其中包括日方反覆要求中方放寬自2011年福島核事故以來對日本產食品的進口限制，以及更積極處理中國公務船駛入釣魚島附近領海等問題。

安倍昨又在官邸與王毅會談。雙方確定為明年春天習近平訪日展開合作。安倍表示，「希望雙方努力，使作為國賓來訪成為契合日中新時代且有意義的訪問。」王毅傳達來自習近平和國務院總理李克強的信息稱，經過兩國領導人的努力，中日關係現已重回正常發展軌道。