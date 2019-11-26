黨校副校長謝春濤：領導人接班問題已解決

稱兩屆限定非慣例 按需要決定

身為十九屆中央候補委員的謝春濤在茶話會上表示，他也注意到自去年修改《憲法》取消國家主席任期限制後引發的各種議論。但他認為有些擔心「不必要、甚至是多於的。」隨後舉例德國和日本兩國的領導人任期，並指出中國過往對國家領導人任期為兩屆的限定，並非國際慣例。世界各國也是出於自己國家的需要決定國家領導人的任期。謝春濤表示，「中國取消國家主席任期，我是完全不擔心領導人平穩、有序地更替問題。因為在這個之前，中國共產黨已經有序地解決了這個問題。」

謝春濤說，中共在選人用人方面，已經形成了比較好的制度，黨內民主也能得到非常好的體現。他說，中共總書記習近平用了四十年時間從村支部書記成長為中共總書記，經歷了16次大的職務變動，工作過的地區總人口超1.5億。

謝春濤又舉例十九屆中央委員會產生，指中組部會對候選人進行考察，考察內容包括收入、住房、家庭成員從業等多方面，任何一個環節出現了問題都會失去進入中委的資格。

謝又引用新華社的報道，稱十九大前作為候選人進行考察，但最終沒有作為候選人提出的人選計有150多人，「知道這個數字我震驚了，有的人可能有問題，有的人不一定有問題，但是可能被更優秀的人比了下來。」

明報記者