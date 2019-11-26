官媒：中美非常接近首階段貿協

路透社報道，特朗普上月表示，一旦與中國達成第一階段協議，將立即啟動第二階段的談判，並會聚焦知識產權這一關鍵問題。報道引述消息人士稱，明年11月的美國總統大選、完成第一階段協議的困難，以及美國不願與其他國家共同向中國施壓，減低了近期取得更大進展的可能。

新任白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O' Brien）日前剛在加拿大一國際安全論壇上表示，美國仍希望在今年年底與中國達成第一階段協議。而據路透社報道，有貿易專家和消息人士認為，協議可能要拖到明年才敲定，因為中美互相再提條件，北京方面希望進一步取消加徵關稅，美國也對中方提出更高要求。

華官：美大選前不啟下階段談判

中國官員表示，他們預計在美國大選前不會展開第二階段談判，部分原因是想等待觀察特朗普能否連任。一名官員說，「想簽訂這些協議的是特朗普，而不是我們。我們可以等。」

報道援引白宮官員的觀點，認為對特朗普而言，目前主要優先事項是確保達成第一階段協議，這將保證中國大規模採購美國農產品，作為特朗普在競選連任時可吹噓的功績。而這之後，貿談將轉向其他有爭議的問題，特朗普有可能將此交給高級助手，由其在知識產權、南海和人權問題上向北京施壓。

《環球時報》昨天則援引中國社科院研究員高凌云稱，與一些媒體報道相反，「中美雙方在第一階段貿易協議上已達成廣泛共識」，指儘管在取消關稅的規模上存在分歧，中美仍在「接近達成第一階段貿易協議」。

（中美角力）