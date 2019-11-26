送地方名產謀私 4217官員遭查處 涉貴州茅台新疆和田玉 中紀委：典型「靠山吃山」

貴州取消514家茅台經營權

本次專項整治以中央紀委國家監委機關牽頭，各級黨委擔負起主體責任，各級紀檢監察機關履行監督。專項整治包括高檔酒、定製酒問題。貴州省在省市縣鄉四級警示教育大會中，通報茅台集團原董事長袁仁國案件情况，對全省黨員幹部違規參與茅台酒經營及收送茅台酒問題線索大起底，查處黨政和國企官員以茅台酒牟取私利等問題167宗，處理180人，取消514家違法違規經銷商的茅台酒經營權。

茅台酒近年在內地供不應求，茅台集團原董事長袁仁國被指控將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附，撈取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利及大搞家族式腐敗。今年5月被開除黨籍、公職，移交司法。

四川省亦針對白酒經營權問題展開排查，查處宜賓市國有資產經營有限公司原董事長張輝干預插手五糧液酒經銷權等問題。山西、江蘇、江西等省對本地白酒廠家為公權力單位定製高檔白酒排查整治等。

雲南煙草局長 調6.5萬條高檔煙自用

國家煙草專賣局則對「天價煙」問題專項整治，查處官員利用煙草專營權牟取私利，立案111宗，處理300人。江蘇省常州市對公款購買、違規收送「煙卡」，以及煙酒店違規發售「煙卡」問題展開整治，共有29家、72名黨員幹部上交煙卡273張，退交違規資金約130萬元。雲南則查處該省煙草專賣局原局長余雲東調取約6.5萬條高檔香煙供個人享用及牟取私利等問題。

新疆對黨政和國企官員利用和田玉等牟利問題展開整治，查處利用職權大肆收受玉石斂財、低買高賣和田玉賺取巨額差價、為非法開採和田玉提供便利等突出問題109個，給予黨紀、政務處分108人，移送司法44人。青海和西藏將冬蟲夏草和昆侖玉及其製品列為名貴特產、特殊資源，整治官員違規公款購買、收送、插手干預或參與經營。

中紀委：利用特殊資源牟利惡劣

中紀委國家監委強調，黨政官員以管轄範圍內的名貴特產、特殊資源作為利益輸送的媒介，大搞權力尋租、權錢交易、政治攀附，是典型的「靠山吃山、靠水吃水」，違反黨的紀律和國家法律，敗壞黨風政風，嚴重破壞政治生態。各級黨組織和黨員幹部要充分認識利用名貴特產、特殊資源牟利問題的惡劣本質和嚴重危害。

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