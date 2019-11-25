陰霾未散：核災後的「復興時代」

深入福島第一核電廠20公里疏散範圍內的浪江町，四周民居和店面大多寂靜無人。町內居民在事故後被要求全部撤離。2017年禁令解除，小部分人回到故鄉。至今，福島縣仍有4.9萬人在外地生活。

核事故後，縣內多了一個農業綜合中心，監控所有流通於市面的當地農林水產品安全。在中心內工作的農業安全推進部部長草野憲二介紹，中心從農漁民手中購買產品，檢測當中銫-134、銫-137及碘-131放射性物質的含量，達標後方可上市。銫是福島核事故中泄漏最多的物質。

為了釋除疑慮，日本政府將普通食品中放射性銫的標準定為國際的十分之一，即每公斤100貝克勒爾（Bq/kg）。中心每日檢測約200件食品，至今已檢測超過22萬件，並每日在網上公布結果。翻查2015年至今數據，縣內大米、畜產品全部合格，超標的35件樣本22件為魚類，也有部分野菜。草野介紹，因山間野菜及蘑菇很容易吸收銫，至今大部分仍禁止採摘食用，他也是時隔8年才再次嘗到喜愛野菜的味道。

一成日民眾 仍拒福島食物

儘管數據安全，核事故的陰霾仍籠罩在人們心頭，就連日本都有一成民眾仍不接受福島食物。「我們能做的，只有每天公布數據，還有邀請人們像你們一樣來嘗嘗看」，草野說。對福島農產感放心的日本人中，也有不少因價錢偏高而很少購買。香港和台灣曾經是福島農產品出口的主力，佔據超過八成市場。