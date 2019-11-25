日大臣：盼華放寬福島食品進口 檢測稱安全 中國民間仍「談核色變」

明報記者 劉曉宇

田中和德（圖）說，中國內地和香港是福島農產品很大的出口市場，但他並未透露兩國目前就此事溝通的進展。日本政府在災後成立復興廳，處理重建的各項事務，原定運作至2020年末，近日計劃延長10年。

離核電廠較遠 去年復進口新潟米

2011年福島遭遇地震海嘯引發核泄漏後，中國政府停止進口日本東北地區和新潟等10個都縣的食品，惟在去年恢復了新潟大米的進口。新潟縣位於日本本州西北部，屬10都縣中距離核電廠較遠的地區，日媒認為這是中國放開新潟米進口的原因。田中和德稱，「最希望讓中國人嘗到日本東北進口大米的味道」。

日媒：中對日毋須「獻大禮」

有日本媒體人則認為，中國並不會滿足日本這樣的期待。曾駐北京的《每日新聞》記者米村耕一認為，中日關係實質上已經向好，他反問：「為何中國還需要對日本『獻此大禮』？」

中日高層交往自日本進行所謂釣魚島國有化後停滯，去年開始重新加強互動。去年10月，共同社曾報道中國透露有意放寬食品進口限制，當時日本首相安倍晉三正準備訪華。一個月後，中國海關總署宣布解禁新潟大米，除此之外的食品進口限制仍然持續。

儘管日本一直強調福島食品檢測數據安全，中國學界對此多持保守態度，認為應由中方調查組檢驗達標。亦有專家認為，中國是否會放寬限制還需要基於公眾訴求和輿情的考量。而中國民間仍然「談核色變」，每逢福島食品安全的報道，總是不乏有人抨擊「自己都不吃，還想向我們推銷」。

翻查中國商務部貿易報告，日本對華主要出口機電、化工產品和運輸設備。事實上，農產品和食品出口貿易對日本經濟影響有限，僅佔GDP的不足2%。日本政府積極「推銷」福島食品，更重要的是挽救福島乃至日本災後形象，以達至真正的復原，甚至是政府期望的「復興」。

中國社會科學院日本研究所所長楊伯江曾在事故後表示，核危機長期化給日本造成的影響是全方位的，包括經濟層面「污名效應」給出口及吸引投資帶來的打擊，以及對國際形象、公信度的打擊。「這些對一個國家的前途和命運而言，恐怕更是甩不掉的沉重包袱。」

學者：核危機污名如包袱

核能專家、中國工程院院士潘自強曾對媒體表示，目前世界各地對於福島食品的解禁或放寬，更多是被政治化，而非技術問題。他認為從技術角度看，只要符合中國食品的檢測標準，問題不大。不過也有專家認為，相比需要斟酌投入的抽檢等人力物力成本，「一刀切」禁令也許更簡單易行。